Côte d’Ivoire/ Manifestation anti-Ouattara : le Président National du Renouveau PDCIRDA arrêté. Communiqué

Dans un communiqué du bureau national exécutif du Renouveau PDCI-RDA dont nous avons reçu copie ce mardi 11 août 2020, M Carolin Koka, Président National du Renouveau PDCIRDA a été arrêté au cours d’une manifestation contre la candidature du président Ouattara à l’élection présidentielle du 31 octobre. Son mouvement politique réclame sa libération immédiate.

DEMANDE DE LIBÉRATION DU PRÉSIDENT NATIONAL DU RENOUVEAU PDCI-RDA

Nous apprenons ce matin l’arrestation de M Carolin Koka, Président National du Renouveau PDCIRDA pour avoir participer dit on à une concertation de jeunes leaders politiques á propos de la situation politique du moment.

Si les rassemblements des organisations politiques doivent conduire en prison, il est à regretter chez nous en Cote d’Ivoire la faiblesse de la démocratie et l’inexistence de l’état de droit.

L’Objet de sa mise en détention, aux dires de quelques témoins serait lié à une protestation contre le troisième mandat du Président Ouattara.

A la vérité, le Renouveau PDCI s’insurge contre cette répression et voudrait rappeler le principe démocratique qui est la pluralité d’opinions.

Un pays qui est fier de sa croissance devrait autoriser la richesse d’opinions pour garantir son succès, la place du Président Carolin n’est pas en prison. Il n’a rien fait. Il ne saurait être mêlé ni de près ni de loin á une quelconque activité subversive.

Le PDCI RDA, le parti dans lequel il milite est reconnu pour ses idéaux de paix et de dialogue.

C’est donc une aberration d’incarcérer Carolin pour des pratiques non conformes a sa formation politique.

C’est pourquoi nous demandons sa libération pour qu’il reprenne sa place dans la société.



Claude SIKABI

Membre du Bureau Politique

Président du Renouveau PDCI-RDA

Sapel MONE

Comments

comments