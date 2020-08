Côte d’Ivoire : manifestation contre un troisième mandat du Président Ouattara. Des pneus brûlés

Des jeunes du FPI sont sortis nombreux ce jeudi 6 août aux deux plateaux mobiles, réclamant le retour de Laurent Gbagbo et le retrait du Président Alassane Ouattara de la course présidentielle.

Une curieuse manifestation quand on sait que l’intéressé n’a pas encore fait savoir s’il sera candidat ou pas. Alors à quoi répond cette manifestation?Lisons les propos d’un manifestant .

“Nous sommes au début d’une colère qui ne s’arrêtera plus jamais. Elle sera de plus en plus grandissante. Ouattara a déjà fait ses deux mandats, on ne veut plus d’un troisième, on est fatigué ” déclare un manifestant en colère.

Ont-ils été instrumentalisés ou sont il venus de leur propre initiative?

Des pneus ont été brûlés en signe de leur colère.

Les forces de l’ordre sur les lieux, ont très vite ramené le calme. La vie reprend son cours.

Rappelons que la Côte d’Ivoire est seulement à trois mois des élections présidentielles, le retour des trois grands sur la scène politique est éminent.

Sapel MONE

