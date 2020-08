Côte d’Ivoire : marche pacifique contre le 3e mandat du président Alassane Ouattara à M’Bahiakro

Les populations de M’Bahiakro ont manifesté, le lundi 17 août 2020, à M’Bahiakro, pour exprimer leur désaccord face à la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de briguer un autre mandat à l’élection présidentielle prévu le 31 octobre 2020. Rapporte l’AIP .

Cette marche de protestation, effectuée par des jeunes et de femmes âgées, a été initiée par le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), présidé par l’ancien chef d’Etat Henri Konan Bédié, 86 ans, candidat déclaré à ces élections.

Ce mouvement de protestation, démarré à 10 h, avec moins d’une centaine de personnes, notamment des femmes de la danse traditionnelle Adjanou, vêtues de blanc, et des jeunes, a duré deux heures de temps. Encadrés par les éléments de la gendarmerie nationale, ces manifestants ont parcouru les grandes artères de la ville.

Cette manifestation, qui s’est voulue pacifique, s’est déroulée sans heurt. Le marché de M’Bahiakro et les commerces sont restés ouverts et les populations on vaqué tranquillement à leurs occupations, contrairement à la ville voisine de Daoukro où des heurts ont éclaté il y a quelques jours en marge des mouvements de protestation similaires, entraînant des pertes en vies humaines et des destructions de biens.

Sapel MONE

