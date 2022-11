Côte d’Ivoire: Mariatou Kone continue son activité d’Honneur à l’Emblème National

Mariatou Kone a présidé ce lundi 07 novembre 2022 au lycée moderne de Treichville le lancement officiel des cérémonies d’Honneur à l’Emblème National dans les établissements scolaires. Avec ses collègues et frères Mamadou TOURE et KOUADIO Konan Bertin (KKB) respectivement, Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique et Ministre de la Réconciliation et de la Cohésion Sociale, ils se sont adressés, au cours de cette cérémonie, aux élèves et aux enseignants, nous rapporte AbidjanTv.net .