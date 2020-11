Côte d’Ivoire : Mariatou Koné dans le gouvernement du Conseil National de transition ? ce que nous savons

La ministre Marietou Koné dit qu’elle n’est pas concernée la formation du gouvernement fictif de l’opposition, elle l’a dit mercredi dans un communiqué sur les réseaux sociaux .

DEMENTI

Mon nom apparaît de façon récurrente sur les réseaux sociaux comme membre d’un gouvernement du Conseil national de transition qui serait formé par les partis politiques de l’opposition. Je tiens à rassurer tout le monde que je ne suis concernée ni de près ni de loin par de telles publications qui relèvent de la pure imagination et qui n’engagent que leurs auteurs.

Les Ivoiriens, appelés aux urnes, ont renouvelé leur confiance au Président de la République, SEM Alassane Ouattara, à qui j’adresse toutes mes félicitations et mes admirations pour cette réélection qui permettra de préserver et consolider les acquis en matière de paix et de développement pour notre pays.

J’exprime mon attachement à la légalité des institutions de la République et au respect de l’ordre constitutionnel”, a-t-elle indiqué.

Sapel MONE

