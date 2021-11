Côte d’Ivoire: Marie Koré honorée par Yasmina Ouégnin

Vibrant hommage de Yasmina Ouégnin à Marie Koré suite a son passage dans le village de Gokra.

La députée PDCI de Cocody, Yasmina Ouégnin a été invitée par les population de Gokra, dans la sous-préfecture de Gboguhé, département de Daloa. Le village est celui de la défunte célèbre militante anti-coloniale Marie Koré.

Dans ce village, Yasmina Ouégnin a rendu hommage à la population qui “tient aux valeurs des populations de ce beau village de Gokra, valeurs héritées de la vaillante Marie Zogbo Gallo épouse Koré, mais aussi des grands hommes qui ont dirigé ce canton”.

“Je pense tout particulièrement à ces tacticiens politiques, ces hommes aux caractères bien trempés qui savaient s’adapter aux circonstances et tisser des alliances constructives, en appréciant les réalités politiques du moment”, a-t-elle déclaré, devant d’autres députés issus du Groupe parlementaire PDCI.

“Les choix de vie, les choix de gouvernance, les choix des hommes et des femmes que vous opérez, reposent sur des valeurs incarnées par ces noms qui parlent à nos cœurs, car on peut voir et lire les belles traces qu’ils ont laissées tout au long de leurs histoires”, a indiqué Yasmina Ouégnin.

Elle a salué aussi et surtout la fidélité des militants du PDCI de la localité, qui ont permis au vieux parti de glaner quelques lauriers dans la région, lors des législatives passées.

“Vous avez décidé de demeurer fidèles et loyaux à ces personnes, parce que vous croyez en ce qu’elles ont semé. Vous croyez au sens du militantisme de Marie Koré, au sein du PDCI-RDA, Parti d’Houphouët Boigny, Parti des prisonniers de Grand-Bassam de 1949. Vous croyez que la ligne politique qu’elle a tenue était la bonne hier, reste la bonne aujourd’hui et, plus que jamais, la bonne pour demain”, a rappelé Yasmina Ouégnin.

“Marie Zogbo Gallo épouse Koré est un symbole pour la Côte d’Ivoire, un symbole pour les femmes, un symbole pour vous, un symbole pour moi. Le nom de Marie Koré parle et proclame le refus de la peur”, a-t-elle précisé.

