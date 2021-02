Côte d’Ivoire: Maurice Guikahué secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA

« Il faut gagner ces ÉLECTIONS LÉGISLATIVES . Le PDCI-RDA doit avoir BEAUCOUP D’ÉLUS . Nous étions la PREMIÈRE FORCE de L’OPPOSITION au PARLEMENT , il faut reprendre cette même POSITION sinon avoir la MAJORITÉ avec toute L’OPPOSITION. Je suis actuellement dans le cas où L’ALLIANCE n’a pas marché avec le FPI qui a un CANDIDAT à GAGNOA . Je n’étais pas là , mais ce que j’ai COMPRIS et ce qui se passe, c’est que quand il y’a des ALLIANCES comme cela , on protège les LEADERS . Vous remarquerez qu’à BONGOUANOU , le PDCI-RDA n’a posé de CANDIDATURE contre le Président AFFI N’GUESSAN , à BOTRO où il y’a le ministre GNAMIEN KONAN , le PDCI-RDA l’a choisi . À GUIGLO SOUS PRÉFECTURE , où il y’avait un député PDCI , DISONIO LÉONARD , on lui dit de se RETIRER pour que HUBERT OULAÏ soit ÉLU . C’est à GAGNOA seulement où il y’a le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF EN CHEF que le FPI n’a pas accepté de se RETIRER . C’est dommage ! Mais nous sommes CANDIDAT et nous allons battre CAMPAGNE. Et puis la POPULATION va JUGER si nous avons BIEN TRAVAILLÉ ou PAS . Concernant la LIBÉRATION des DÉTENUS POLITIQUES , même s’il y’a une SEULE PERSONNE en PRISON cela ne nous SATISFAIT PAS .Nous avons salué les EFFORTS pour les AUTRES mais nous DEMANDONS que le PROCESSUS soit ACCÉLÉRÉ pour le RESTE . Je dis au MILITANTS du PDCI-RDA que je suis de RETOUR et je suis là . Je suis le même GUIKAHUÉ , avec les mêmes CONVICTIONS . Je vous demande de vous MOBILISER , de ne pas faire ACTE D’INDISCIPLINE pour que nous puissions GAGNER ces ÉLECTIONS.Dans notre PAYS , il y’a TROIS POUVOIRS . Les ÉLECTIONS LÉGISLATIVES sont IMPORTANTES . Donc il faut que le PDCI-RDA GAGNE le MAXIMUM de SIÈGES sinon avoir la MAJORITÉ . Ce serait un GRAND GÂTEAU que vous m’aurez fait .»

