Côte d’Ivoire/meeting de l’opposition: une mémé de 79 ans au stade FHB pour dire “NON” au 3ème mandat de Ouattara

Une Grand-mère Militante du FPI est arrivée au STADE.

Ses enfants lui ont dit que c’est dangereux et que tu ne dois pas y aller… Elle s’est mis à pleurer et a dit qu’elle ne se tairai pas tant que ses enfants le l’envoie pas au STADE.

On lui dit qu’avec son âge elle ne peut pas s’y rendre. Elle dit qu’elle n’a plus rien à perdre et qu’elle ira pour dire non au 3ème MANDAT anticonstitutionnel de Ouattara pour l’avenir de ses petits enfants.

BRAVO MÉMÉ pour ton courage.

Nb: elle a 79 ans

Merveilles

