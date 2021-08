Côte d’Ivoire/ Message de la mère de Soul To Soul : mon Dieu épargne mon fils..

Après la Vive tension d’hier mercredi 18 Août 2021 à la Maison D’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA), la mère de Soul to Soul prononce des paroles émouvantes.

“Mon DIEU , épargne mon fils, fasse que mon fils vienne me trouver vivante à sa sortie de prison, Je suis vielle et malade fasse qu’il sorte de cet enfer, où il est, afin de me faire la joie de m’enterrer”

Pour rappel, le procès de Soro Guillaume et 19 de ses proches, dont fait partie Kamagaté Souleymane alias Soul to Soul s’est terminé par la condamnation de ceux-ci avec une peine de 20 ans d’emprisonnement pour Soul to Soul, chef de protocole de Soro Guillaume.

Le 23 juin 2021 dernier c’était lui qui s’adressait dans un message émouvant que nous proposons de relire :

“Après 18 mois de détention, le verdict final de notre procès fut prononcé aujourd’hui 23 juin 2021.

Comme vous le savez tous, mon patron Guillaume SORO écope de la prison à vie, moi-même ainsi que les militaires co-accusés sommes condamnés à 20 ans de prison. Au tribunal, j’ai pu lire la tristesse, la désolation, le découragement sur le visage des uns et des autres. J’aimerais dire MERCI à ceux qui nous ont soutenu depuis le départ jusqu’à ce jour et qui continueront malgré les épreuves.

À mon patron, qu’il sache que nul n’échappe à son DESTIN, nous sommes éprouvés par le tout puissant et devons tenir bon.

À nos familles respectives, j’aimerais vous demander PARDON pour toutes les souffrances que nous vous faisons subir, sincèrement PARDON.

Quant à nos co-détenus qui ont recouvré la liberté, je suis content pour vous, c’est la manifestation de la puissance de DIEU, certes nous avons été arrêté ce même 23 décembre 2019, mais nous ne sortons pas ensemble. Profitez bien de vos enfants, de votre famille, essayez de rattraper le temps perdu même si cela paraît difficile, essayez quand même.

J’ai une pensée ce soir pour mon épouse, ma mère, mes enfants, mes frères et sœurs… Soyez forts et restez DIGNES dans l’épreuve.

Ce qui m’arrive ou du moins ce qui nous arrive est l’œuvre de DIEU. N’en voulez à personne, n’accusez personne… Le faire serait aller à l’encontre de la volonté d’ALLAH.

Moi Soul, je n’en veux à personne, je prie DIEU afin que les lendemains soient meilleurs et que nous nous retrouvons dans de bonnes conditions et dans le moment voulu par ALLAH. J’ai certes été condamné à 20 ans de prison, mais j’ai foi que notre créateur ne me laissera pas tomber.

Ce dont j’ai besoin, c’est de vos prières, le reste confions à ALLAH.

À mon patron, qu’il sache que je l’aime et merci à lui qui me le rend très bien.

Chers tous, MERCI pour tout

A bientôt INCHALLAH “

KONÉ Kamaraté Souleymane dit Soul To SOUL

