Côte d’Ivoire: message d’un citoyen ivoirien à Laurent Gbagbo

“À part Nelson Mandela, aucune autre personnalité d’Afrique n’a subi autant de haine et de souffrance que vous en avez subi de 2002 à 2021, et être encore capable de pardonner, de s’asseoir et de rire avec ses bourreaux. Qui d’autre en Côte d’Ivoire a cette capacité ? Qui ?Ce serait inhumain d’encore vous traiter de tous les noms quand on se sait incapable de porter votre croix ne serait-ce qu’une journée sans que mort ou reniement de soi ne s’ensuive. Vous êtes l’histoire et un monument du patrimoine africain qui mérite d’être compris, soutenus et protégés afin que votre image ne soit salie par des personnes qui en fin de compte ne vous arriveront jamais à la cheville, malgré leurs acrobaties dépourvues de valeurs tout au long de leur carrière ; alors que vous, vous aurez les honneurs éternels de votre continent et le respect absolu du monde entier. Tout leader qui n’a eu pour vision que les honneurs du tapis rouge disparaît de la mémoire du peuple généralement un an après son effacement, tandis-que vous, vous serez dans les livres d’histoire de notre continent à continuer à galvaniser l’autodétermination de l’africain. Seul, vous avez payé le prix fort des conséquences de la guerre fratricide entre les successeurs du Père Fondateur, causée à notre patrie. La justice et le bon sens voudraient qu’on ne vous fasse plus d’injustice, surtout quand les autres n’ont jamais répondu de leurs actes, ignobles soient-ils. Honneur à vous Monsieur le Président Laurent GBAGBO. Je vous rends hommage de votre vivant afin que vous en profitiez et aussi vous dire que même ceux qui donnent l’impression de ne pas vous comprendre vous comprennent dans le fond. C’est parce qu’ils sont déjà au beau milieu d’un certain chemin… et ne peuvent plus faire marche arrière. Quand on est incapable de porter la croix d’une personne on la respecte au moins. Certes, vous n’êtes pas un saint, mais vous êtes un Modèle, un Monument. Vous avez vécu utile et vous vivrez encore utile. Fierté de vous avoir comme concitoyen.”

Seth KOKO, Fils de la nation.

Comments

comments