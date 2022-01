Côte d’Ivoire: message émouvant du premier ministre Patrick Achi aux pachydermes qui ont tout donné hier

L’aventure étant terminée pour nos Éléphants en cette CAN 2022, le chef du gouvernement a bien voulu galvaniser nos représentants tout en les félicitant pour leur bravoure et leur détermination durant la compétition, voici à présent son discours.

“Jusqu’au bout, nous avons vibré.

Tendus. Soudés.

Nous avons espéré.

Et puis pleuré, forcément, collectivement.

C’est là la magie du foot.

Cette machine à émotion pour toute nation.

Aujourd’hui, nous voulons dire merci.

Merci à notre “TeamCotedIvoire” pour son parcours, son courage, son engagement, ses éclairs de flamboyance.

Nous sentons quelque chose qui naît.

C’est un point de départ, dont il faut encore écrire l’arrivée.

Alors rendez-vous dans quelques mois, pour la plus belle CAN qui soit, celle de la Côte d’Ivoire !”

