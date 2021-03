Côte d’Ivoire: Michel GBAGBO, écrivain et Docteur en Psychopathologie de la Vie Sociale

Michel GBAGBO , fils de l’ancien président ivoirien Laurent GBAGBO vient d’être élu député de Yopougon, la plus grande commune d’Abidjan et de la Côte d’Ivoire, ce 09 Mars 2021.

Le 11 avril 2011, Michel Gbagbo est arrêté au palais présidentiel d’Abidjan, en compagnie de son père, de Simone Ehivet Gbagbo, de sa femme et de ses enfants ainsi que de membres de la famille de son père et de plusieurs proches. Michel Gbagbo est emmené au Golf Hôtel, où il est filmé arrivant torse nu et ensanglanté. Il est ensuite envoyé à Bouna, situé dans le nord-est de la Côte d’Ivoire, à 600 km d’Abidjan, où il est retenu prisonnier, avec six autres sympathisants de son père.

Michel Gbagbo est Maître de conférences à la Faculté de Criminologie de l’Université Félix Houphouët-Boigny. Il avait été promu au grade de Maître de Conférences par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES), le 17 juillet 2018.

Il est aussi écrivain et Docteur en Psychopathologie de la Vie Sociale.

Respecté pour ses convictions politiques et sa constance, Michel GBAGBO représente pour beaucoup l’avenir de la gauche et de ses idéaux socialistes en Côte d’Ivoire.

