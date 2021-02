Côte d’Ivoire/ Michel GBAGBO répond à Touré Alpha Yaya : “Si je suis pauvre, c’est parce que mon père ne m’a pas appris à voler “

Le candidat retenu pour représenter le parti au pouvoir aux élections législatives du 6 mars prochain dans la circonscription Gbon-Kolia, s’en est violemment pris à Michel GBAGBO, fils de l’ex président ivoirien, Laurent Gbagbo.

En Côte d’Ivoire , les législatives du 6 mars prochain se préparent dans une guerre froide entre parti au pouvoir et l’opposition. Attaqué sur les réseaux sociaux, par Touré Alpha Yaya, député RHDP, candidat à sa propre succession dans la région du Gbon-Kolia, le fils de l’ex président ivoirien, Michel GBAGBO n’a pas maqué de riposter. Présenté comme un pauvre qui n’a aucune chance de gagner les élections à venir Michel GBAGBO n’a pas manqué de se défendre: “Si je suis pauvre, c’est parce que mon père ne m’a pas appris à voler l’argent du contribuable, sinon je serais classé parmi les plus riches du pays après 10 ans de gestion du pouvoir d’Etat par mon père Laurent Gbagbo. Nous n’avons pas la culture du vol de deniers publics. Laurent Gbagbo nous a enseigné à être des hommes intègres. Il nous a appris à nous batailler pour avoir de quoi à manger. Il ne nous a pas appris à prendre des milliards dans la caisse de l’Etat, l’argent du contribuable ivoirien pour dire qu’on est riche. Il ne nous a pas appris à quémander de l’argent pour survivre. L’intégrité, l’honneur, la dignité, l’amour, voilà des mots qui frappent à nos oreilles chaque fois que notre père nous prodige des conseils de père quand nous étions encore enfants,” a-t-il dit .

Rappelons ce qu’avait dit les candidat du RHDP via sa page Facebook à Michel Gabgbo .

“Moi je ne vous comprends pas , quand on vous critique vous êtes dans tous vos états. Pourtant, vous êtes les spécialistes de la critique voire du “mal parler “. Cependant, je suis dans mon rôle. Et je ne cherche pas à vous plaire. Michel Gbagbo est un biberonné politique qui aurait mieux à faire que de perdre son temps dans une bataille qu’il a peu de chances de remporter. Son nom “papitou” est la preuve qu’il ne peut qu’être un “bambin” en politique. Cela dit, vous avez dit à vos militants de ne pas se faire enrôler et vous avez boycotté l’enrôlement. Vous pensiez que la Côte d’Ivoire allait s’arrêter d’avancer sans vous? Toute honte bue, vous revenez dans le processus électoral, mais vous comptez sur quel électeur pour atteindre votre objectif? Votre stratégie politique manque de cohérence et de consistance. Sans argent, sans électeur, parce que c’est la carte qui fait l’électeur, Michel Gbagbo compte sans doute sur autre chose pour gagner. Je ne dis que ça…pour le moment,’Touré Alpha Yaya.

Sapel MONE

