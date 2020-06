Sous une pluie battante à la rivera palmeraie, Michel Malamou devient un héro. Pris en otage par une marrée d’eau, deux femmes coincées à bort d’une 4*4 ont été sauvé par le seul homme aux yeux des cameras cachées de la cité.

Touché par cette bravoure, le Ministre d’Etat, Ministre de la défense, Hamed Bakayoko a lancé hier jeudi, 25 juin 2020, un avis de recherche de cet héro en vue de le féliciter.

Bravo vaillant citoyen ! La scène est à couper le souffle. Quand il faut y aller, on le sent et on y va. Sauvées par les eaux. En cette tumultueuse tempête. Comme dit la chanson, la mer en furie, battait les rochers de ces vagues houleuses.

Et vous êtes apparu ! Ce que j’ appelle UN MESSIE CITOYEN. Et vous avez sauvé une dame et sa maman ou sa tante apparemment. Sans vous poser de questions.

Sachez que votre acte vous décore tout seul. Triple Médaille d’or ! Argent et bronze plus la coupe et les , les étoiles aussi et le champagne 🥂. Vous êtes un héros…

Vous êtes simplement HUMAIN… Avec le cœur vaillant. Ce qu’on trouve rarement aujourd’hui en ce monde.

Sapel MONE

