Côte d’Ivoire/ Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo compte sur les internautes pour accomplir sa mission

Le Ministre GAL Vagondo Diomande s’est prononcé mercredi prononcé sur sa nomination par le Président Alassane Ouattara, au lendemain de son intronisation.

Hier, mardi 15 décembre 2020, le Président de la République, Son Excellence Alassane OUATTARA a confirmé Monsieur GAL Vagondo Diomande à la tête du Département de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, dont il assurait l’intérim, lui confiant ainsi les rennes du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité.

GAL Vagondo Diomande est reconnaissant



“J’exprime toute ma reconnaissance et ma gratitude au Chef de l’Etat pour cette nomination signe de la confiance renouvelée. Je remercie le Premier Ministre, Ministre de la Défense pour son soutien. Je témoigne ma gratitude à mon cabinet, aux policiers et aux pompiers civils. Mes collaborateurs depuis plus d’un an ont montré leur professionnalisme. Grâce à eux, nous avons gagné davantage la confiance du Chef de L’Etat.

Vagondo compte sur les internautes pour accomplir sa mission

“Merci également à vous mes internautes pour les conseils et critiques constructives qui nous ont permis d’obtenir les résultats enregistrés.

Nous comptons toujours sur vous, votre soutien et vos suggestions pour réussir notre nouvelle mission à côté du Chef de l État pour une Côte d’Ivoire solidaire. “, A-t-il déclaré.

Sapel MONE

