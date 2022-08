Côte d’Ivoire: Mlle Dieket Asassah Carole fait don de matériels de communication aux commandos du PDCI-RDA

Mlle Dieket Adassah Caraole, Chargée des affaires sociales Adjointe du mouvement de la jeunesse Commando

Dans le but de rendre plus populaire et opérationnelle ses activités et ceux du parti, AbidjanTV.Net nous informe de la remise du matériel de communication de la Jeunesse Commando du PDCI-RDA. Mlle Dieket Adassah Carole, chargée des affaires sociales adjointe dudit mouvement, fait preuve de bonne foi en offrant à ses confrères commandos:

Un Ordinateur Portable et d’un équipement haut de gamme en faveur du Service communication de la jeunesse commando du PDCI-RDA vient apporter une bouffée d’oxygène au Mouvement qui en avait tant besoin.

Le bureau exécutif national (BEN) de la jeunesse commando du PDCI-RDA tient à réitérer sa profonde gratitude et ses sincères remerciements à cette brave dame pour son engagement dans ledit Mouvement et pour son soutien salutaire visant à booster davantage ses actions sur le terrain.

Ensemble, nous ferons des exploits.

Vive le PDCI-RDA.

Vive la jeunesse commando du PDCI-RDA.

