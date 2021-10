Côte d’Ivoire / “Monsieur ALLASSANE OUATTARA Vraiment cet homme est un BOSSEUR”. Les éloges

Dans son texte intitulé, ” la Côte d’Ivoire est en marche” , Guédé Bernard citoyen ivoirien fait les éloges du Président Alassane Ouattara.

LA CÔTE D’IVOIRE EN MARCHE ■

J’ai horreur de la politique mais aujourd’hui permettez moi de parler d’un homme politique:

Monsieur ALLASSANE OUATTARA

Vraiment cet homme est un BOSSEUR.

Regardez depuis un moment la Côte d’Ivoire est

UN VASTE CHANTIER À CIEL OUVERT.

● Construction de stades:

• six grands stades de football (stades Houphouët Boigny, Allassane Ouattara d’Ébimpé, Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo et San Pédro)

● Construction de routes:

• autoroute de Dabou.

• autoroute du stade d’Ébimpé.

• l’autoroute Yamoussoukro-

Bouaké et d’autres que vous

pouvez ajouter.

● Construction de ponts:

• le 4ème pont avec tous ces boulevards qui l’accompagnent.

• des ponts à l’intérieur du pays.

• la rénovation du pont De Gaule.

Et tous ces travaux se font sensiblement à la même période.

Je suis impressionné.

Vraiment la Côte d’Ivoire, un grand chantier à ciel ouvert.

Je suis fier et très fier de mon pays.

Du jamais vu depuis feu Félix Houphouët Boigny.

Le Président Ouattara mérite qu’on lui rende un vibrant hommage pour toutes ces réalisations.

Merci à vous son Excellence Monsieur Le Président Allassane Ouattara.

