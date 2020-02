Côte d’Ivoire/ Mort du Général Guéi Robert : la troublante révélation d’un chef rebelle

MORT DE GUÉI. TÉMOIGNAGE D’UN REBELLE PROCHE DE KONÉ ZAKARIA DEPUIS VAVOUA NÉ À FACOBLY DONT LE PERE FUT UN INSTITUTEUR.

” Au moment où on cherchait la cachette du Général Guéi, l’ambassadeur de la FRANCE en Côte D’IVOIRE pendant la crise , Renaud Vignal était en contact avec Doué MATHIAS nous appela pour nous dire que le Général Guéi s’était caché à la cathédrale. Habillé en tenue militaire Fanci, béret rouge, comme des commandos gendarmes, nous avons forcé le prêtre pour prendre Guéi caché sous des cartons de bibles dans un magasin. Il fallait le voir entrain de supplier. Quelle promesse ne nous a t’il-pas-fait ? Nous on avait des ordres très claires. Il fallait l’éliminer parceque lui seul pouvait empêcher Alassane dramane de devenir un jour PRESIDENT de la République de Côte D’IVOIRE. Nous pensions en ce moment précis à avoir reçu notre coup d’ÉTAT. On l’élimina d’une balle dans la forêt de la clinique qui est située vers la corniche : Pisam. C’était en présence de certains journalistes Français dont JEAN Hélène. Nous avons appellé Lida Moïse par l’intermédiaire de Soro Guillaume pour brouiller les pistes pour lui faire croire que Guéi dirigeait un groupe de rebelles dans la forêt du banco, et c’est shérif ousmane qui a faire aussi croire à Lida que Guéi était chez lui dans sa zone et qu’il dirigeait les opérations. Pourtant, il n’en n’était rien . Nous avons fait de la diversion. Aujourd’hui voilà pourquoi le regime rdr accuse le pouvoir Gbagbo après la prise du pouvoir par la guerre. Tout le monde accuse le pouvoir Gbagbo pourtant il n’est pas responsable. LE RÔLE JOUE PAR MABRI. Mabri qui a été ministre des affaires étrangères de ouattara après comme récompense avait été contacté par les proches de OUATTARA de convaincre Guéi Robert qui était à Gouessesso de situer le congrès de leur parti udpci, et l’élection de la présidente des femmes de l’udpci avant le 19 septembre. Ce qui obligeait Guéi à demeurer à ABIDJAN. C’est ce qui fit. Et lui Mabri devait être aidé par les proches de OUATTARA pour devenir PRESIDENT de l’UDPCI plutard. La première somme qu’il a reçu est de 500 millions de fcfa , la 2ème est de 300 millions de fcfa afin d’implanter son parti et d’avoir le contrôle. Il donna 50 millions de fcfa à Blé GUIRAO pour entrainer la jeunesse dans le complot…” LE PRESIDENT GBAGBO ET SES HOMMES NE SONT NI CONCERNÉS DE LOIN ET DE PRÈS, PARCEQU’EN CE MOMENT LE PRESIDENT GBAGBO ÉTAIT en ITALIE ET LA CÔTE D’IVOIRE ÉTAIT SUR ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE . TOUTES LES ACTIONS ONT ÉTÉ ENREGISTRÉES , SI LE PRESÎDENT GBAGBO AVAIT DONNÉ L’ORDRE D’ASSASSINER GUÉI LA CASSETTE DEVAIT SORTIR LORS DES AUDIENCES À LA CPI. Pour ne pas frustrer des personnes, j’ai raccourci un peu le témoignage.

