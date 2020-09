Côte d’Ivoire/ Mot d’ordre de l’opposition: Henri Konan Bédié et Affi N’Guessan accordent leurs violons

Présidentielle 2020: Le président du PDCI RDA Henri Konan Bédié reçoit Affi Nguessan et Mabri Toikeusse

Abidjan le 23 Septembre 2020. Le président du Pdci RDA Henri Konan Bedie a eu ce mercredi un échange avec Affi Nguessan du FPI et Mabri Toikeusse de l’UDPCI

Affi N’guessan, candidat à l’élection présidentielle 2020, a rencontré le président du PDCI-RDA ce mercredi 23 septembre 2020 à Abidjan. Pascal Affi N’Guessan a reaffirmé sa volonté de rejoindre officiellement le groupement de l’opposition conduit par Henri Konan Bédié.

“Nous sommes ici pour réaffirmer notre engagement dans la lutte pour la démocratie, pour des élections justes et transparentes.”, a déclaré Affi N’Guessan à sa sortie d’audience. Il y a quelques jours déjà, le candidat à la présidentielle avait annoncé la suspension de sa cérémonie d’investiture programmée pour le samedi 26 septembre prochain. En ce qui concerne le mot d’ordre lancé par Henri Konan Bédié, Affi s’est voulu on ne peut plus clair. ” Nous affichons notre détermination à prendre toute notre part dans le programme de désobéissance civile que le président Bédié a lancé.”, a fait savoir Affi N’Guessan.

Pour lui, cette rencontre aura permis de définir le cadre de travail de son parti avec la coalition de l’opposition, mieux il a estimé qu’il faut “passer le plus rapidement possible” à la phase pratique du mot d’ordre de l’opposition pour que “l’objectif poursuivi soit atteint”.

“Lorsque Konan Kouadio Bertin, 3eme candidat de l’opposition verra la grande mobilisation des ivoiriens autour de cette initiative, il n’aura pas d’autre choix que de nous rejoindre. Il faut qu’il soit dans le bon camp et le bon camp est celui que nous représentons à l’heure actuelle.”, a conclu Affi N’Guessan.

Notons que le président de l’UDPCI, Albert Mabri Toikeusse candidat recalé à la présidentielle d’octobre a pris part à cette rencontre.

