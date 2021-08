Côte d’Ivoire : Nady Bamba absente dans la capitale économique

Elle a fait le buzz au retour de Laurent Gbagbo le 17 juin 2021 et les jours qui ont suivi. Présente à des déplacements officiels de son époux, NADY Bamba, la seconde épouse de Laurent Gbagbo n’est pas apparue auprès de Gbagbo depuis quelques jours. Renseignements pris auprès d’une source généralement bien informée, elle n’est pas dans la capitale économique. « elle n’est pas là. Elle est allée en France pour se reposer un peu et offrir une visite à son fils » nous a confié notre source, non sans ajouter qu’elle devrait rentrer au bout de quelques semaines.

Patronne du groupe de presse Cyclone, société éditrice notamment du quotidien « Le Temps », elle devrait dans un avenir proche prendre ses quartiers dans son imposant bâtiment sis à la riviera Bonoumin siège dudit journal où elle a un bureau. Journaliste de formation, après un bref passage à Africa 24, elle s’est plutôt investie dans les affaires. Presse, publicité, immobiliers notamment. La direction du groupe qu’elle avait confié à Ousmane Sy Savané, du temps de son exil, va-t-elle à nouveau lui échoir ? L’avenir nous le dira.

