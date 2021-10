Côte d’Ivoire : nous avons des nouvelles de KKB

J’ai pris part, ce samedi 02 octobre 2021, à la cérémonie d’inauguration de la maison des Chefs à Guiglo en présence de Madame le Ministre Anne Désirée OULOTO, Présidente du conseil de la région du Cavally.

La construction de cette maison des Chefs est une initiative du gouvernement qui s’inscrit dans le renforcement des capacités en matière de prévention et de résolution pacifique des conflits.

Ce fut, une fois de plus, l’occasion pour moi de sensibiliser la population et les autorités traditionnelles du district autonome des montagnes sur la cohésion nationale et le vivre ensemble.

Kouadio Konan Bertin

Comments

comments