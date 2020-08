Côte d’Ivoire :« Nous disons que la candidature du président Ouattara est légale et légitime et c’est non négociable» (Les femmes du RHDP)

Les femmes du RHDP soutiennent la candidature du Président Ouattara à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 .

Après la conférence de presse d’un côté du Front populaire ivoirien, des femmes de l’opposition significative, relative à la candidature du président Alassane Ouattara, Madame la Ministre Kandia Camara, membre du directoire du RHDP et les autres femmes du parti ont tenu à réaffirmer mercredi, la légalité de la candidature d’ Alassane Ouattara.

« Nous disons que la candidature du président Ouattara est légale et légitime et c’est non négociable.

Les leaders de l’opposition s’agitent; ils ont choisi leur candidat, on n’a rien dit. On choisit notre candidat qui fait l’unanimité au sein de notre parti, et ils s’agitent. Nous leur disons que chacun est libre de choisir son candidat », a affirmé Kandia Camara .

Ce jeudi 13 août 2020, des marches éclatées sur toute l’étendue du territoire ivoirien sont notifiées. Pendant ce temps, l’Union des Jeunes du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (UJ RHDP) attend le mot d’ordre du parti pour prendre d’assaut les rues.

Sapel MONE

