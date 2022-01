Côte d’Ivoire : nous savons pourquoi TRAORE MAMADOU a été enlevé

La raison de l’enlèvement de M. TRAORE MAMADOU, membre du Comité d’Orientation et de Coordination (COC) de GPS, au cours de cette nuit est enfin connue. Le prof. TRAORE MAMADOU a été enlevé à la suite d’un post en rapport avec la situation socio politique actuelle du Mali.

En effet, la sortie du sieur El Hadj, au delà d’un simple post met en danger les citoyens ivoiriens qui vivent au Malien surtout les institutions présentes au Mali et par ricochet dégrade les relations de bonne coopération entre le Mali et la Côte d’Ivoire. Les faits :

Il est vrai que nous avons chacun notre opinion et notre idéologie politique mais que celà cadre dans la limite qui sied.

Or,malheureusement, lui, depuis un certain temps, s’est abonné à la manipulation de l’information. Même là encore, faut-il que l’information que nous manipulons ait un sens qui ne mette en péril la situation sécuritaire où les relations internationales.

Dans sa fébrilité, El Hadj accuse la France et le President de la République SEM Alassane Ouattara d’être à la base d’une tentative de déstabilisation des autorités malienne dans un argumentaire dont lui seul détient le secret. Quoi de plus normal pour les autorités nationales en charge de la sécurité de s’intéresser à un tel individu qui, faut-il rappeler à souhaiter le pire à la Côte d’Ivoire tout simplement parce que son mentor n’avait pas la possibilité d’être candidat.

S’il est vrai que El hadj se trouve entre les mains des autorités, c’est le moment pour lui de dire tout ce qu’il sait du pouvoir d’Abidjan surtout pour avoir été un directeur central de l’ administration.



Il est bon de noter que le sieur El Hadj n’est pas à une première sortie du genre: l’homme a toujours fait des sorties hasardeuses soit tendant à faire la promotion du terrorisme ou s’attaquer ouvertement aux autorités sous la casquette d’être un partisan d’un leader politique.

Nous vous laissons lire sa dernière sortie :

