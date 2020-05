Côte d’Ivoire / Nouvelle CNI : Le FPI appelle à un enrôlement massif de ses partisans

Le Secrétaire Général du FPI cède et appelle à un enrôlement massif de ses partisans.

Ci-dessous la note circulaire comme nous l’avons reçu.

Note circulaire No 0008 / 2020

Relative à l’établissement des documents administratifs

A I ‘attention des :

– Membres du Secrétariat Général

– Membres du Comité de Contrôle

– Membres du Conseil Politique Permanent

– Secrétaires Généraux de Fédérations

– Secrétaires Généraux de Sections

– Secrétaires Nationaux des Structures Spécialisées et d’Activités

– Représentants du Parti à l’étranger

Je rappelle que depuis plusieurs semaines, le Gouvernement a lancé l’opération

d’enrôlement pour l’établissement des nouvelles cartes nationales d’identité (CNI).

Conformément aux décisions des instances du Parti relatives à cette question,

un appel aux militants et sympathisants, le 11 mars 2020, au cours de la conférence de

presse que j’ai animée au siège du Parti, pour leur demander de se mobiliser pour

l’obtention de cette pièce administrative indispensable à chaque citoyen.

De plus, par un Arrêté interministériel pris le 29 avril 2020,le Gouvernement a lancé une

autre opération dénommée Opération spéciale de délivrance de Pièces Administratives.

Ce projet qui durera quarante-cinq (45) jours vise à régler, avec célérité, les questions

relatives à l’état civil, notamment :

– Les demandes de déclaration de naissance ;

– Les demandes de transcription d’acte de naissance ;

– Les demandes de rétablissement d’identité ;

– Les demandes de certificat de nationalité.

Les vendredi 8 et samedi 9 mai 2020, puis les vendredi 15 et samedi 16 mai 2020, j’ai eu des séances de large information, respectivement avec les Secrétaires Généraux de Fédérations du District d’Abidjan et les Secrétaires Nationaux de Régions afin que l’information soit suffisamment relayée auprès de nos bases.

J’invite en conséquence tous les cadres, militants et sympathisants du Parti à s’approprier toutes ces dispositions et à se mobiliser pour l’obtention de toutes leurs pièces administratives.

Salutations militantes.



Fait à Abidjan, le 18 mai 2020

Le Secrétaire Général

Dr ASSOA Adou

