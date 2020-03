Côte d’Ivoire/ Nouvelle constitution : 《les Députés et Sénateurs RHDP sont plus dangereux que le coronavirus 》- Innocent Yao

Le gouvernement ivoirien a pris des mesures sécuritaires pour dit on protéger la population contre la pandémie du CORONAVIRUS. Cette mesure vise essentiellement à éviter les attroupements de personnes.

《…Interdiction de tous les événements culturels, sportifs nationaux et internationaux et autres rassemblements de plus de 50 personnes pour 15 jours renouvelables…》s’est exprimé le secrétaire d’état Patrick Achi ce lundi 16 mars.

Cette mesure intervient au lendemain de l’appel de l’opposition à faire barrage au tripatouillage de la constitution et à la réclamation de la gratuité de la Carte nationale d’identité. Au moment le pouvoir Ouattara prend des mesures d’interdiction, les députés et sénateurs rhdp se réunissent à Yamoussoukro pour leur besogne.

Suite à cette mascarade, le président de la jeunesse rurale, Innocent Yao s’est indigné face aux comportements des élus du parti de monsieur Ouattara.

《Si les députés et sénateurs RHDP se sont réunis ce jour, cela veut dire qu’ils sont plus dangereux que la maladie CORONAVIRUS. Gardons le cap.

La vie des ivoiriens n’intéresse pas le RHDP-UNIFIE》a écrit le président Innocent Yao sur sa page Facebook.

Les villes de Daoukro, Sinfra et Gagnoa ont donné le ton ce jour.

