Côte d’Ivoire: nouvelle construction du président Alassane Ouattara au Plateau

Le palais présidentiel d’Abidjan est la résidence officielle du président de la République de Côte d’Ivoire. Il est situé à Abidjan. Le Palais Présidentiel d’Abidjan, œuvre de l’architecte Pierre Dufau (assisté de Maurice Lafon) fût construit à la demande du Président-Fondateur de la République de Côte d’Ivoire Félix Houphouet-Boigny au moment de l’indépendance du pays et fut inauguré en 1962.

Il est construit dans le quartier du Plateau, avec de nombreuses vues sur la lagune Ébrié, et comporte plusieurs bâtiments : le palais proprement dit, la résidence privée du président et les cabinets ministériels.Lors de la crise ivoirienne de 2010-2011 le palais présidentiel en partie détruit. C’est pour piloter la Côte d’Ivoire pour aller vers l’émergence qu’Alassane Ouattara a entamé la construction d’un nouveau palais présidentiel à Abidjan. Ce futur bâtiment se situera en face de l’actuelle présidence dans le quartier des affaires du Plateau.

Le futur palais présidentiel d’Abidjan actuellement en construction par l’architecte ivoirien Pierre Fakoury -sur le site du projet du mémorial Félix Houphouët -Boigny est un immeuble futuriste. L’édifice de cinq (5) étages est une sorte de vaisseau spatial en verre posé au-dessus d’une esplanade verdoyante. L’immeuble sera bâti sur un site d’un hectare et composé d’un étage technique, de trois plateaux de bureaux, d’un pavis monumental, de quatre niveaux souterrains, de deux restaurants, d’une salle de sport, des locaux d’archives et de stockage et plus d’une centaine de places de stationnement. Les travaux lourds qui ont démarré depuis en 2017 pour un coût de 40 milliards de francs cfa.

