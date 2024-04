Côte d’Ivoire : Observateur condamné à 12 mois de prison dont 6 fermes

Le web humoriste Observateur Ebène était devant le juge ce mardi 23 avril 2024. Placé en détention provisoire depuis quelques jours, il s’est présenté pour répondre des faits de « diffamation et d’outrages » contre Marie Paule Adjé.

Déposé en prison pour une affaire d’injures qui l’oppose à Marie Paule Adjé, Observateur Ebène, à l’état civil, Florent Kouakou Amani, a été condamné ce jour. Il a écopé d’une peine de 12 mois de prison dont six mois fermes. Il doit également verser une amende de 5 millions de francs CFA. Le web humoriste a été reconnu coupable de « diffamation et d’outrages » sur les réseaux sociaux.

Son conflit avec Marie Paule Adjé est le plus en vue actuellement, mais il ne faut pas oublier qu’il est un habitué des faits. Le mis en cause s’était déjà attaqué à d’autres célébrités qui avaient fermé les yeux sur les dérives de l’homme. Il y a quelques mois, il avait pris Didi B et son épouse pour cible. Pendant la dernière édition de la CAN qui s’est déroulée en Côte d’Ivoire, il avait fait parler de lui en tournant en dérision un geste des joueurs congolais qui rendaient hommage aux victimes des attaques de Goma.