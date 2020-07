Côte d’Ivoire: « On n’achète pas le véritable amour, car il est la dignité de la personne » a déclaré Guillaume Soro

« On n’achète pas le véritable amour, car il est la dignité de la personne » a déclaré Guillaume Soro, dans son message ce dimanche 5 juillet 2020.

Chrétiens, Chrétiennes,

Chers Frères et Sœurs,

Chers amis du Christianisme,

J’aime tout particulièrement l’Epilogue du Cantique des Cantiques du roi Salomon :

« Le Choeur : Qui est celle qui monte du désert,

Appuyée sur son bien-aimé ?

La Bien-aimée : Sous le pommier je t’ai réveillée

Là même où ta mère te conçut

Là où te conçut celle qui t’a enfantée.

Mets-moi comme un sceau sur ton cœur,

Comme un sceau sur ton bras,

Car l’amour est fort comme la Mort,

La jalousie inflexible comme le Shéol.

Ses traits sont des traits de feu,

Une flamme de Yahvé.

Les grandes eaux ne pourront éteindre l’amour,

Ni les fleuves le submerger.

Qui offrirait toutes les richesses de sa maison

Pour acheter l’amour

Ne recueillerait que mépris. »

Ce puissant texte biblique nous offre le dialogue de l’âme humaine avec l’âme divine. Cachée en nous-mêmes, la trace de Dieu monte du désert, c’est-à-dire du fond de nos manques et souffrances, elle nous accompagne de notre naissance à notre mort. Elle se manifeste lorsque nous éprouvons de la miséricorde envers autrui. L’amour de Dieu est logé au plus profond de notre être, comme une flamme que rien ne peut éteindre, même pas la mort ! On n’achète pas le véritable amour, car il est la dignité de la personne, sa ressemblance avec le Créateur.

Puissions-nous reconnaître en nous-mêmes, notre part divine et la laisser prendre le pouvoir dans notre vie. Car si Dieu est Amour, les enfants de Dieu se reconnaissent à leur effort d’aimer leurs semblables comme eux-mêmes s’aiment! Puisse ce feu sacré de l’amour pur brûler en nous, Toujours !

Bon dimanche de prières et d’actions de grâces, chers frères et sœurs !

