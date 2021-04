Côte d’Ivoire : “On ne peut pas effrayer Laurent Gbagbo avec des manœuvres juridico-politiques” ( Maître Habiba TOURE )

Maître Habiba TOURE a réagit jeudi sur la question du retour de l’ex président ivoirien Laurent en Côte d’Ivoire.

Me Habiba Touré, l’avocate de l’ancien Chef d’Etat Laurent Gbagbo, était sur le plateau de la télévision française, Tv5, pour se prononcer sur la question du retour de son client à la Cour pénale internationale (Cpi), à la Haye, acquitté. Pour Maître Habiba TOURE, aucun obstacle ne peut empêcher Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d’Ivoire.

“La question de son retour, nous y travaillons depuis la levée des restrictions, mais nous avons eu un certain nombre de difficultés notamment en ce qui concerne son passeport et ensuite des difficultés liées à son statut d’ancien Président de la République puisqu’il y avait la question de sa sécurité qu’il fallait assurer et sur laquelle les autorités restaient muettes. Depuis l’obtention des passeports le 4 décembre 2020, il n’y a plus d’obstacles administratifs, mais des obstacles politiques qui, eux aussi, n’ont plus lieu d’être après la confirmation de l’acquittement.

Le retour de Laurent Gbagbo se fera le plus vite possible. Sa condamnation dans l’affaire de la BCEAO, n’a jamais constitué un frein pour le retour du Président Laurent GBAGBO. Elle est une condamnation politique, une manœuvre pour l’empêcher de rentrer au pays”, a t-elle dit .

“Quoiqu’il en soit, Laurent Gbagbo n’a jamais fui aucune justice.

On ne peut pas effrayer Laurent Gbagbo avec des manœuvres juridico-politiques pour l’empêcher de rentrer chez lui”, conclu l’avocat.

Sapel MONE

