Côte d’Ivoire : quand Ouattara annonce la modification du code électoral

Dans un climat déjà trop tendu, à quoi l’ivoirien doit s’attendre dans les mois à venir en Côte d’Ivoire ? Ce lundi 06 janvier 2020, au cours de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an à Abidjan-Plateau, Alassane Ouattara, président de la république de Côte d’Ivoire annonce une modification du code électoral en présence des corps constitués.

« Dans le courant du premier trimestre de cette année, je proposerai au parlement des modifications de la constitution de la troisième République pour la rendre plus cohérente et en outre tenir compte des observations que j’ai reçues depuis lors du comité de rédaction de la constitution (…) », a-t-il confié le chef de l’Etat. Selon lui, il ne s’agira pas de caler qui que ce soit. « Comme je l’ai dit, tout le monde pourra être candidat. Je viens d’avoir 78 ans, donc je ne compte exclure personne y compris moi-même », a réaffirmé Alassane Ouattara.

Par ailleurs, cette déclaration du président du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix RHDP en ce jour conforte Afriksoir qui titrait le 03 janvier 2020, Après Soro, Ouattara va s’attaquer à Bédié : Voici ce que le RHDP prépare. Eh oui, a quelques mois des élections la modification de la constitution qui a peine 4 ans portera sur quoi exactement ? comment se fait -il que plusieurs experts réunis au sein du comité n’aient pas pu traiter ces questions avant de soumettre ce texte fondamental au peuple de Côte d’Ivoire ?

Pour rappel, La constitution ivoirienne de 2016 est la loi fondamentale qui régit l’organisation et aussi le fonctionnement des pouvoirs publics en Côte d’Ivoire depuis 8 novembre 2016. Cette constitution est la quatrième constitution adoptée par la Côte d’Ivoire, après celles de 1959, 1960 et de 2000. Elle institue la troisième.

