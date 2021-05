Côte d’Ivoire : Ouattara condamne avec la plus grande énergie les récentes violences contre la communauté nigérienne

Le président Alassane Ouattara à son arrivée hier de Paris à condamné fermement les attaques contre les Nigériens et a demandé des sanctions exemplaires: “Je voudrais d’abord féliciter le Premier ministre et le gouvernement pour leur prompt réaction. Et dire à nos frères Nigériens, comme tous les frères africaicains et l’ensemble des populations vivant sur le sol ivoirien, que la Côte d’Ivoire est une terre d’hospitalité. Et que ce genre de situation ne devrait plus se reproduire. J’ai demandé des sanctions. Mais nous poursuivrons pour que ce genre de situation soit sévèrement punie. La Côte d’Ivoire a changé depuis plus de dix ans. Nous ne sommes pas dans une situation qui met à mal les différentes populations qui vivent en Côte d’Ivoire. Le plus important étant que les uns et les autres respectent les lois de la République”, a souligné le Président Alassane Ouattara devant la presse.

