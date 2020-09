Côte d’Ivoire: Ouattara dans le Moronou, voici la raison

Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé, ce mercredi 09 septembre 2020 à Bongouanou dans le cadre de la visite d’Etat dans la région du Moronou. C’est aux environs de 09h55mn que l’aéronef Présidentiel du chef de l’Etat a atterri sur l’espace ZPH de Bongouanou marquant le début de cette visite prévue pour s’achèver ce week-end.

Le président Ouattara a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre, Hamed Bakayoko, des présidents d’Institutions, des membres du gouvernement et du cabinet présidentiel, le préfet de Région, les autorités politiques, administratives et coutumières.

” C’est une visite qui a été programmée depuis fort longtemps. Les circonstances ne nous avaient pas permis de venir plutôt. Notamment la pandémie à Coronavirus. Mais maintenant que les choses se sont bien améliorées, j’ai estimé que c’était le bon moment de venir voir mes parents du Moronou. C’est une région que je connais bien. C’est une région importante pour notre pays en raison de son potentiel agricole. Je me réjouis de faire cette visite, de pouvoir communier avec les populations et de voir ensemble ce que nous avons pu réaliser pendant ces neufs dernières années. Et aussi d’écouter les populations pour voir ce que nous devons faire de plus pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. Avec cette visite, j’aurai visité 30 régions depuis que je suis arrivé à la tête de l’Etat. Et bien évidemment avant la fin du mois de septembre, je compte visiter la Marahoué. Ainsi, j’aurai visité les 31 régions de la Côte d’Ivoire pendant les neuf années que m’ont accordées mes concitoyens.”, a déclaré Alassane Ouattara à sa descente de l’aéronef présidentiel.

Une foule immense massée le long de l’artère principale, de l’arc de triomphe jusqu’à la préfecture, a accueilli dans la ferveur et dans la liesse le chef de l’Etat et sa suite.

Pour cette première journée, le président de la République présidera un Conseil des Ministres à la Préfecture de Bongouanou avant de procéder à une mise sous tension de la localité de Nana-Assouakro à 17h30.

