Côte d’Ivoire: Ouattara danse à son rythme et encense son gouvernement

A l’instar de meilleurs rendement de son équipe qui selon lui est pour le bonheur des ivoiriens, le président Ouattara a bien voulu passer un coup d’encens sur le fruit de leurs (ministres) labeur, nous dit le média AbidjanTv.net.

«A l’issue de chaque conseil des Ministres, j’ai une dizaine de questions en divers que je pose aux Ministres.

Je dis par exemple: J’apprends que l’autoroute dans la partie de Toumodi dont Yamoussoukro, il y a des problèmes, pourquoi ? Dites le moi, proposez nous des solutions, j’apprends qu’au CHU de Treichville, on a des problèmes avec les équipements…” donc vous voyez…

Mes collaborateurs, me disent souvent: “Président, vous travaillez trop”

Je leur dis: ” Moi, j’aime travailler”

C’est une passion pour moi de régler les problèmes des Ivoiriens, de le faire au quotidien, jour et nuit.

Plusieurs Ministres, vous diront que je leur téléphone à 7h du matin ou quelques fois à 23h le soir, ils savent qu’à tout moment, le Président de la République peut les appeler, parce que nous sommes au service des Ivoiriens et nous devons donner des résultats et les Ivoiriens commencent à voir les résultats de ces efforts » a laissé entendre le président Alassane Ouattara.

