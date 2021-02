Côte d’Ivoire : Ouattara est revenu sur l’idée de création du ministère de la réconciliation

Le Président de la République, Ouattara , a reçu, ce jeudi 4 février 2021, les vœux de nouvel An des membres du Corps diplomatique et des Représentants des Organisations internationales, des forces de Défense et de Sécurité.

A cette occasion, au cours de son allocution, le chef de l’Etat ivoirien est revenu sur le bien fondé de la création d’une ministère de réconciliation au lendemain de son investiture.

“La création d’un Ministère de la Réconciliation, la mise en liberté, sous contrôle judiciaire, de certaines personnalités inculpées dans le cadre des procédures ouvertes pour des actes commis à l’occasion de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, tout comme le dialogue inclusif initié avec l’opposition politique et la société civile s’inscrivent dans ce cadre. Ce dialogue inclusif et les points de convergence qui se dégagent progressivement ont abouti à la décision de presque tous les partis politiques de participer aux élections législatives du 6 mars prochain. Les nombreuses candidatures issues des différents bords politiques attestent de l’adhésion de toutes les parties concernées audit processus. La fin du mot d’ordre de désobéissance civile et de boycott actif ainsi que l’annulation du Conseil National de Transition (CNT) sont autant d’indicateurs de l’apaisement de l’environnement politique”, dit-t-il.

Pour le Président Alassane Ouattara, “si la Côte d’Ivoire a pu surmonter les défis auxquels elle a été confrontée en 2020, c’est aussi grâce aux soutiens multiformes de vos pays et des Organisations Internationales que vous représentez dignement. Ces soutiens témoignent de l’excellence de nos liens d’amitié et de coopération.”

Pour finir, le Président a renouvelé en son nom et celui du peuple ivoirien sa reconnaissance aux différents pays partenaires de la Côte d’Ivoire.

“C’est le lieu de réitérer, au nom du Gouvernement et du peuple ivoiriens, ainsi qu’en mon nom propre, mes sincères remerciements et ma profonde gratitude, à vos différents pays et Organisations”.

Rappelons que Bertin Kouadio Konan, l’adversaire du Président Alassane Ouattara à la Présidentielle du 31 octobre 2020 , est le nouveau ministre de la Réconciliation nationale pour l’heure.

Sapel MONE

Comments

comments