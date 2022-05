Côte d’Ivoire: Ouattara et Macron souriant à l’Elysée avant de participer au forum des marchés émergents

Le président de la république française Emmanuel Macron a reçu hier lundi 16 mai à l’Elysée son homologue ivoirien Alassane Ouattara, a appris AbidjanTv.net auprès d’une source parisienne.

Le Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, a pris part, ce lundi 16 mai 2022, au Centre de Conférence de la Banque de France, à Paris, à la cérémonie d’ouverture du Forum des Marchés Émergents, en présence de plusieurs personnalités du monde politique, économique et de la finance, notamment l’ancien Président de la République du Mozambique, M. Joaquim CHISSANO, et l’ancien Directeur Général du Fonds Monétaire International (FMI), M. Michel CAMDESSUS. Ce Forum, qui vise à réduire les inégalités entre les pays en facilitant, notamment, l’échange d’expériences, a été l’occasion pour le Chef de l’Etat de faire une importante intervention sur l’impact des crises actuelles sur les économies, notamment les économies africaines.

Ouattara adore par dessus tout: se retrouver avec sa communauté d’origine et aborder les grandes questions du monde. Il participe au forum sur les marchés émergents à Paris les 16 et 17 mai 2022. Il fait le grand écart entre Abidjan et Paris. Il reçoit le monde à Abidjan, 195 pays et 5000 délégués de haut niveau, il lance une initiative pour collecter des fonds dans le but de restaurer les terres, lutter contre la désertification et la sécheresse, elle connaît un succès fou. À Paris, il a évoqué la bonne gestion de la crise liée à la pandémie de COVID-19 avec, notamment, 50% des populations qui ont reçu la 1ère dose de vaccin et près d’un tiers qui ont reçu les deux doses. Il a aussi évoqué les conséquences de la crise en Ukraine sur les produits alimentaires, le carburant, l’économie et les finances. Le forum de Paris a pour but de permettre des échanges de haut niveau et le partage d’expériences entre décideurs et experts du monde.

Pour terminer, le Président de la République a proposé des solutions pour une relance économique et la réduction de la pauvreté, à travers, notamment, une meilleure gestion de nos économies et un appui plus important de la communauté internationale par une augmentation de l’allocation des Droits de Tirage Spéciaux (DTS) du FMI, de l’Association Internationale de Développement (IDA) de la Banque Mondiale et du Groupe des vingt (G20) en faveur du continent africain.

