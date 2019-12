Côte d’Ivoire :Ouattara rencontre des officiers sans le CEMA et le commandant de la gendarmerie

Lundi 23 décembre 2019, le Chef de l’État ivoirien Alassane Ouattara, président du RHDP, a rencontré un groupe d’officiers supérieurs de l’armée ivoirienne, tous des ex-commandants de zone durant la rébellion armée de Guillaume Soro, aujourd’hui en disgrâce avec le pouvoir d’Abidjan.

Officiellement, « ils sont allés dire merci au Président Alassane Ouattara. Pour leur promotion à la veille des fêtes de fin d’année », confie une source proche de la présidence ivoirienne. Seulement voilà, il se trouve que ces chefs militaires ne sont pas les seuls à avoir été promus en cette fin d’année.

De nombreux officiers supérieurs de l’armée, de la gendarmerie ou encore de la police ont également bénéficié de ce « cadeau de Noël » d’Alassane Ouattara. Curieusement, ceux-ci n’ont pas été associés à cette rencontre. Une attitude jugée « inacceptable et maladroite » par certains observateurs de la scène politique ivoirienne. Qui voient en ce geste une catégorisation de l’armée ivoirienne.

« Ouattara crée la division au sein de l’armée par cette pratique. Recevoir les ex-comzones et pas tous les chefs militaires, comme si on était encore dans la rébellion. C’est dommage », a déploré un internaute sur les réseaux sociaux.

Plus grave, cette rencontre est intervenue au moment où éclate la désormais affaire Guillaume Soro, ex-patron de la défunte rébellion des Forces nouvelles. De fat, elle s’est faite sans la présence du Chef d’Etat-Major de l’armée, le Général de corps d’armée Lassina Doumbia. Ainsi qu’n l’absence du Commandant Supérieur de la Gendarmerie nationale, le Général de division Alexandre Apalo. Une « précaution » qui foulerait aux pieds l’orthodoxie en pareille circonstance.

Selon un spécialiste de la communication politique et d’images, l’opération n’est pas bonne en communication. « J’imagine que c’est pour créer l’union sacrée autour de lui et montrer que tout est sous contrôle. Mais moi j’aurais associé le grand commandement militaire à cette rencontre. Pour rendre cela plus solennelle et créer l’union sacrée autour du Président. Mais telle que présentée, on sent un homme esseulé qui semble assurer ses arrières. Et cela passe par la loyauté des ex-seigneurs de guerre », fait-il observer.

Ce que réfute une source sécuritaire. En effet, selon elle, cette rencontre était spéciale, car en rapport direct avec les événements du 23 décembre 2019. Lesquels ont abouti au non retour de Guillaume Soro, président de Générations et Peuples Solidaires (GPS) et candidat déclaré à la présidentielle de 2020 sur le territoire ivoirien.

Et également l’arrestation d’une quinzaine de ses partisans dont les députés Alain Lobognon et Soro Kanigui. A la question de savoir pourquoi le chef d’état-major de l’armée et les grands commandements n’ont pas été associés à cette rencontre, notre source reste formel.

« Le président est le chef suprême des armées. Et en cette qualité, il peut convoquer n’importe quel militaire quand il veut et comment il veut. Il a croisé ces chefs militaires pour des échanges sérieux et s’assurer de leur loyauté ». Notons qu’étaient présents à cette rencontre organisée par la présidence ivoirienne, plusiurs officiers supérieurs. Notamment Hervé Touré Pelikan dit Vetcho, Zakaria Koné, Messemba Koné, Tuo Fozié, Losséni Fofana dit Cobra. De même que Ousmane Cherif alias papa Guépard.

Tout comme Fofié Kouakou, l’ex-célèbre chef de guerre de Korhogo. Ou encore Morou Ouattara, cadet d’Issiaka Ouattara dit Wattao. Seul ce dernier manquait à l’appel pour raison de maladie. Le nouveau colonel-major poursuit sa convalescence aux États-Unis.

.afriksoir.net

