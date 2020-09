Côte d’Ivoire : Ouattara répond à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples

Le Président Ouattara en visite d’Etat à Bouaflé a répondu samedi, à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

« Je crois que nous nous sommes déjà prononcé sur la décision de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Pour nous ce sont des décisions qui sont nulles et de nul effet qui porteraient atteinte à notre souveraineté. Nous les appliquons pas et nous n’avons pas l’intention de les appliquer (…). C’est une décision nulle et de nul effet qui n’est pas applicable et qui ne sera pas appliquée en Côte d’Ivoire», a-t-déclaré avant de mette de clore son discours .

De l’autre côté, l’opposition multiplie les rencontres contre la candidature du Président Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre 2020 .

Hier samedi 26 septembre la commune de Yopougon a été prise d’assaut par l’opposition , qui a organisé un gigantesque meeting contre le troisième mandat d’Alassane Ouattara .

Pour l’heure, deux candidats sont en liste pour la présidentielle du 31 octobre . Ce sont : Alassane Ouattara ( RHDP ) et Kouadio Konan Bertin ( indépendant). “Les campagnes commencent le 15 octobre à partir de 24 heures”, a annoncé la Commission Electorale Indépendante ( CEI).

Sapel MONE

