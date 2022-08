Côte d’Ivoire: Ouattara se prononce depuis le malheur qui a frappé sur les axes Abidjan-Alépé et konoufla

Ces derniers jours ont été noirs pour les voyageurs avec le malheur qui a sévi, AbidjanTV.Net à bien pu capter des dits du Président. “Afin de réduire considérablement les accidents de la circulation, j’ai demandé au Premier Ministre et au Ministre des Transports d’accélérer la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Sécurité Routière 2021 – 2025, notamment les volets sensibilisation et répression avec une extension de la vidéo-verbalisation tout le long des autoroutes, la réforme du permis de conduire et l’activation du Tribunal de simple police dans le Grand Abidjan.”

“Suite aux deux graves accidents de la circulation sur les axes Abidjan – Alépé et Konoufla – Yamoussoukro, je réitère mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés.”

Melv

Comments

comments