Côte d’Ivoire: Ouattara visite Arrah

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a animé, ce vendredi 10 septembre 2020, en fin de matinée, un meeting à Arrah, au 2e jour de sa Visite d’Etat dans la Région du Moronou.

Le Chef de l’Etat a fait le bilan des réalisations dans le Département d’Arrah depuis son accession à la magistrature suprême, notamment dans les secteurs de l’électricité, de l’eau potable, de la santé, de l’éducation, de la salubrité et des infrastructures routières.

En ce qui concerne l’électrification, le Chef de l’Etat a indiqué que nous sommes passés de 56% de taux de couverture en 2011 à 83% de taux de couverture à fin juin 2020 ; l’objectif étant d’atteindre un taux d’électrification de 100% en fin d’année 2020.

En matière d’eau potable, le Président Alassane OUATTARA a souligné qu’il a été procédé dans le Département d’Arrah à la réparation et à la réhabilitation de pompes hydrauliques pour faciliter l’accès des populations à l’eau potable.

S’agissant d’infrastructures routières, des travaux importants, selon le Chef de l’Etat, ont été effectués dans le Département d’Arrah avec, notamment, la réhabilitation de la route Kotobi – Arrah – Bonahouin de 47 km, la réhabilitation de 1,2 km de voirie bitumée dans la ville d’Arrah et le reprofilage de 98 km de routes en terre.

Le Président de la République s’est engagé à poursuivre ces travaux et à les intensifier dans les mois et les années à venir, avant d’indiquer que des annonces importantes seront faites à l’endroit des femmes, demain vendredi, dans le cadre du Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI).

Evoquant les doléances du Département d’Arrah concernant, notamment, l’électrification, l’extension du réseau d’adduction d’eau potable, le relèvement du plateau technique de l’hôpital général, la construction d’un lycée de jeunes filles et d’un commissariat de police, le Chef de l’Etat a invité le Gouvernement à les étudier attentivement et à lui faire des propositions dans les plus brefs délais.

En plus des actions de développement, le Chef de l’Etat a indiqué être venu parler également de paix et de cohésion sociale sans lesquelles aucun progrès n’est possible.

Dans ce cadre, il a exhorté ses concitoyens à continuer de cultiver les valeurs de paix, de tolérance, d’union et de fraternité afin que la Côte d’Ivoire poursuive sa marche vers le développement et l’amélioration des conditions de vie de ses ressortissants.

Pour terminer, le Président Alassane OUATTARA a lancé un appel pour une élection présidentielle apaisée et demandé aux Ivoiriens de faire confiance à leurs institutions.

Avant le Président de la République, le Maire de la Commune d’Arrah, Mme Badou Harlette KOUAME épouse N’GUESSAN, et le Porte-Parole des populations, l’honorable ANE Boni Siméon, ont salué cette Visite d’Etat, qui marque, selon eux, l’avènement de la renaissance de leur Département. Ils ont, en outre, salué les actions de développement du Chef de l’Etat, qui ont permis à la Côte d’Ivoire de réaliser des progrès remarquables au cours de ces dernières années.

Notons que dans la matinée, le Président Alassane OUATTARA a procédé à la mise sous tension électrique de la localité d’Assikro.

