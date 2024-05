Côte d’Ivoire : Oumou Sangaré offre une fête de la ‘’Tabaski de l’intégration’’ en concert

La diva du Wassoulou, Oumou Sangaré débarque à nouveau en Côte d’Ivoire pour donner un récital musical au public ivoirien. Cette fois-ci, c’est le 21 juin prochain au Palais des congrès du Sofitel hôtel ivoire de Cocody. Et, le concert est baptisé la ‘’Tabaski de l’intégration’’.

La cantatrice malienne, Oumou Sangaré n’est plus une chanteuse à présenter en Côte d’Ivoire. Régulièrement et par le passé, elle venait faire plaisir aux mélomanes ivoiriens à travers des concerts. Le dernier en date était en 2021 dans la salle Anoumabo du Palais de la culture Bernard B. Dadié de Treichville où la diva du Wassoulou a fait comble.

Trois ans après, l’artiste qui a été élevée au mois de mars dernier au grade d’officier des arts et des lettres par la république française, vient renouer avec le public ivoirien. Mais, c’est dans un contexte tout à fait particulier dans la mesure où il y avait eu une tension entre les deux pays frères liés par l’histoire et la culture. Oumou Sangaré avec cet autre concert vient décrypter l’atmosphère entre la Côte d’Ivoire et le Mali.

Raison pour laquelle, le concert de la chanteuse qui a remporté en 2011 un Grammy Awards est prévu dans une période d’une fête musulmane et baptisé à juste titre par les promoteurs la ‘’Tabaski de l’intégration’’. Et, le président du comité d’organisation, Jean-Marc Koudou au cours d’une conférence de presse avec les médias ivoiriens le vendredi 10 mai dans les locaux de Yadah Corporation de Persa Group aux Deux-Plateaux 8ème Tranche dans la commune de Cocody a planté le décor. ‘’Nous organisons le concert de Oumou Sangaré, parce que vous êtes sans ignorer que depuis un certain temps un climat délétère régnait entre la Côte d’Ivoire et le Mali. Il y a eu l’affaire des 49 soldats ivoiriens et lors de la CAN. Nous avons choisi la Tabaski, parce qu’on veut réconcilier nos frères et sœurs (ivoiriens et maliens). C’est de créer un brassage culturel entre la Côte d’Ivoire et le Mali. Et, nous voulons réussir ce pari-là’’, souligne-t-il.

Par ailleurs, ce beau spectacle de Oumou Sangaré va se tenir le 21 juin prochain à partir de 20h au Palais des congrès du Sofitel hôtel ivoire de Cocody. Depuis longtemps, les organisateurs ont déjà mis les petits plats dans les grands pour faire de ce show de l’interprète du tube ‘’Moussolou’’, un plein succès. Une action sociale dans un orphelinat de la place est prévue avant ou après le concert. Le fan club de la diva en Côte d’Ivoire avec à sa tête son président a commencé même la mobilisation pour lui réserver un bel accueil à son arrivée le 16 juin prochain en Côte d’Ivoire en provenance des Etats-Unis.