Côte d’Ivoire: Ousmane Bamba, il est accusé devoir la somme de 212 millions au PDG de la Librairie de France

Ousmane Bamba qui se dit Conseiller du Président George Weah n’en finit pas avec les affaires d’argent. Après avoir détourné plus de 10 milliards dans une première affaire, il est encore impliqué dans une autre affaire qui passera au tribunal le 30 mars.

Ousmane Bamba est encore cité dans une affaire d’argent. Une affaire où il est accusé devoir la somme de 212 millions au PDG de la Librairie de France. Ousmane Bamba qui est déjà en procès pour une affaire de 10 milliards détournés des comptes de la société E-COM refuse de rembourser la somme.

En 2010, René Yédiéti accepte de préfinancer un projet que lui présente Ousmane Bamba et d’autres partenaires d’affaires. Ce marché concernait l’édition des annuaires téléphoniques de Côte d’Ivoire Télécom. La société ALAPSI qui est chargée de ce contrat n’ayant pas les moyens sollicite l’aide de René Yédiéti. Il préfinance les éditions 2011, 2012 et 2013 et attend son retour sur investissement.

Ousmane Bamba, cogérant de l’entreprise ne parvient pas à rembourser Yédiéti. Ce dernier somme Ousmane Bamba de rembourser qui ne réagit pas et contre toute attente porte plainte contre son bienfaiteur. L’affaire qui sera jugée demain commence à faire beaucoup de bruits. En effet, les avocats et soutiens de René Yédiéti dénoncent de nombreuses violations de procédure. Et l’action de mains obscures. D’où leurs saisines du chef de l’Etat Alassane Ouattara.

