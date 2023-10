Côte d’Ivoire : ouverture de la 2e session ordinaire de l’Assemblée nationale

La deuxième rentrée parlementaire intervient après les élections municipales, régionales et sénatoriales. Le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, s’est félicité de la tenue de ces joutes électorales dans un climat apaisé.

« Les acteurs politiques et surtout les populations ivoiriennes, dans leur ensemble, ont su démontrer leur maturité d’esprit et leur engagement citoyen », a dit Adama Bictogo, saluant ses « concitoyens, qui malgré les enjeux électoraux, ont su préserver un climat de paix et de cohésion, gage de tout développement ».

Il a relevé, au plan international, la persistance de la crise russo-ukrainienne qui entraîne une instabilité économique internationale qui a inéluctablement un impact négatif sur nos économies nationales à travers la flambée des prix de certains produits de grande consommation.

L’inflation sur le prix du riz et de l’énergie avec « une augmentation, pour ce mois d’octobre, de 60 francs du prix au litre du carburant, mettant ainsi à mal la résilience des ménages de nos Etats respectifs », a ajouté M. Adama Bictogo.

« C’est pourquoi, face à de telles situations et dans le sens de la redevabilité envers nos mandants, qu’il a été institué les missions d’information parlementaire aux fins de permettre aux députés d’être bien situés sur les sujets d’intérêt national pour ainsi mieux informer nos populations » , a-t-il souligné.

Concernant le bilan de la session ordinaire qui a couvert la période du 03 avril au 25 juillet 2023, l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire a examiné et adopté 15 projets de loi.

Le gouvernement ivoirien a proposé l’institution de la deuxième session ordinaire au quatrième trimestre pour permettre un examen serein de la loi des finances et le budget de l’Etat, un projet de loi que le Parlement réuni en Congrès a adopté le 25 juillet 2023.

Pour cette seconde session, en marge des questions budgétaires, les députés tableront aussi bien en Commissions qu’en plénière, sur 18 projets de loi. Il s’agit de 12 projets de loi ordinaire, de trois projets de loi de ratification d’ordonnance et de trois projets de loi d’autorisation de ratification de Conventions internationales.

L’Assemblée nationale, en collaboration avec le Sénat, s’apprête à abriter en Côte d’Ivoire, la 18ème Conférence de l’Union Parlementaire de la Coopération Islamique (UPCI) dans le courant du premier trimestre de l’année 2024.