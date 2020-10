Côte d’Ivoire: Pascal Abinan reçoit le super prix international PADEL 2020

Pascal Abinan, ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, a reçu ce 6 octobre, à Abidjan, le super prix international PADEL 2020.

Pour obtenir ce prix spécial, le ministre Pascal Abinan a remporté d’abord le grand prix international Padel 2020 du grand serviteur de l’Etat et le grand prix international Padel 2020 du meilleur gestionnaire des collectivités décentralisées.

M. Abinan a été primé d’une part pour l’excellence de ses états de services en tant que haut fonctionnaire de l’Etat de Côte d’Ivoire et d’autre part, pour la remarque œuvre de développement qu’il accomplit en tant que président du Conseil régional de l’Indénié-Djuablin, selon la responsable de communication de l’événement, Sako Yanne.

Il a gravi presque tous les échelons jusqu’au poste de directeur général des impôts, et depuis plusieurs années, successivement ministre de la Fonction publique, de la Modernisation de l’Administration et du Service public et actuellement de l’Emploi et de la Protection sociale.

Le jury a décidé de récompenser le ministre Pascal Abinan du grand prix international Padel 2020 du meilleur gestionnaire des collectivités décentralisées pour la réalisation au compte du conseil régional de l’Indénié-Djuablin de centres de santé, d’écoles, de routes ainsi que d’autres projets socio-économique au profit des jeunes et des femmes.

“Ce que vous faites participe à l’émergence de l’Afrique. Vous sortez les gens dans l’anonymat et vous en faites des vedettes. Vous faites une œuvre utile pour le développement de l’Afrique. Vous participez à l’élévation des cadres. Je vous encourage à persévérer dans ce sens”, a salué Abinan Pascal.

Le prix Nov’Afrique qui est à sa 8ème édition est décerné chaque année aux personnes physiques et morales qui se distinguent par la qualité de leur travail dans tous les secteurs d’activités et de la vie sociale.

yeclo

