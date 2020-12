Côte d’Ivoire/ Passeport de l’ex-président Gbagbo: le RHDP se justifie

Remise du passeport de Gbagbo : le RHDP se prononce suite à la déclaration de Maitre Habib Touré, avocate de l’ex-président ivoirien.

Le vendredi 4 décembre 2020, l’ancien président ivoirien s’est vu remettre par les autorités de notre pays, deux passeports, l’un ivoirien, l’autre diplomatique. Ces documents officiels lui ont été remis par le Chef de cabinet du Ministre des Affaires Etrangères en présence de l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire à Bruxelles.

Cependant, le RHDP constate avec regret que cet acte qui concourt à un climat politique apaisé est qualifié « d’épiphénomène » par Maitre Habib TOURE, avocate du bénéficiaire dans un communiqué en date du 4 décembre 2020.

Le RHDP condamne fermement de tels propos méprisants qui vont contre l’aspiration de nos populations à vivre ensemble et en paix. Le RHDP rappelle que la remise de ces passeports traduit encore une fois la volonté permanente du Président Alassane OUATTARA, à toujours œuvrer

pour le rassemblement de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes autour de l’idéal de réconciliation et de paix.

C’est pourquoi le RHDP réaffirme son soutien au Président de la République et à son Gouvernement, pour les discussions amorcées Toutefois, le RHDP prie le Chef de l’Etat, le Président Alassane OUATTARA, de continuer à assister les victimes des récentes violences provoquées par

l’opposition avant la poursuite des discussions politiques.

Le RHDP invite les acteurs politiques, notamment ceux de l’opposition, à se départir des actes et des propos de mépris et de défiance, mais à s’inscrire résolument dans la voie de l’apaisement à travers leurs déclarations et leurs actes.

Le RHDP rassure la communauté nationale et internationale de son engagement à accompagner le Chef de l’Etat dans sa volonté à rassembler tous les fils et toutes les filles de Côte d’Ivoire autour d’idéaux communs: la paix et le développement.

yeclo

Comments

comments