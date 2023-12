Côte d’Ivoire : Patcko Yao libéré après le retrait de la plainte de Le Molare

Le jeune blogueur ivoirien, Patcko Yao a regagné ce mardi 26 décembre son domicile. Le Molare a effectivement retiré sa plainte ce jour après avoir convoqué l’influenceur à la PLCC pour diffamation.

Le Molare fait libérer le blogueur Patcko Yao

Le chanteur Coupé-décalé, Le Molare, a effectivement écouté royalement le cri de cœur de nombreux internautes. Il avait déposé une plainte pour diffamation du promoteur des PRIMUD contre le jeune blogueur ivoirien, Patcko Yao, qui s’est retrouvé placé en garde à vue par les autorités policières de la PLCC. De nombreux internautes avaient appelé le patron de M. Group a retiré sa plainte.

Il avait fait un long post ce week-end pour expliquer le contexte lié à sa convocation et dire aux uns et autres qu’il allait passer de l’acte à la parole ce mardi 26 décembre après l’ouverture des services en raison de la fête de Noël qui était jour férié chômé et payé en Côte d’Ivoire.

Dans une nouvelle publication ce jour sur sa page Facebook, l’un des membres fondateurs du Coupé-décalé a déclaré avoir retiré sa plainte et adressé des remerciements au Procureur de la République et au lead-vocal du groupe Zouglou, Magic System. ‘’Merci au procureur de la république qui a accepté nos demandes après le retrait de plainte . Il est libre. N’oublions pas qu’un retrait de plainte n’annule pas une action en justice. Mon frère A’Salfo merci aussi pour ton soutien’’, écrit-il. Mais, l’influenceur ivoirien n’est pas exempté d’une poursuite judiciaire qui peut être diligentée par les autorités compétentes.