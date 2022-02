Côte d’Ivoire: Patrick Achi à Yakro pour inaugurer le nouveau Dispatching national

Yamoussoukro, le 25 février 2022- Le nouveau Dispatching national, outil innovant qui permet d’optimiser l’exploitation du réseau, à travers une meilleure gestion des mouvements d’énergie et une exploitation plus efficiente des ouvrages de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique, a été officiellement inauguré le vendredi 25 février 2022 à Yamoussoukro, par le Premier Ministre Patrick Achi .

“Nous sommes au pied du plus grand et plus beau dispatching de la Côte d’Ivoire et très certainement de l’ensemble du sous-continent grâce à la vision d’un bâtisseur engagé, le Président Alassane Ouattara . La Côte d’Ivoire doit être d’ici à 2030 ce carrefour énergétique incontournable en Afrique, socle d’un développement national et d’un rayonnement continental, solide et durable. C’est dans cette stratégie claire et forte que le nouveau Dispatching national que nous inaugurons aujourd’hui s’insère”, s’est félicité Patrick Achi.

Cette infrastructure, la première par son ampleur, a-t-il poursuivi, est dotée de toutes les dernières technologies. “Elle ouvre ainsi une nouvelle ère de l’exploitation du système électrique de la Côte d’Ivoire en offrant une flexibilité d’exploitation, une sécurité renforcée dans la gestion du maintien de l’équilibre offre/demande de l’électricité. Ce nouveau Dispatching sera également un maillon essentiel du système d’information de l’Afrique de l’Ouest dans le cadre de la mise en œuvre du marché régional de l’électricité”, a-t-il expliqué.

Non sans relever que la réalisation de ce projet qui a coûté plus de 26 milliards de FCFA, est aussi d’un apport considérable à la vitalité économique de Yamoussoukro.

Il a rappelé que l’ambition politique et industrielle est celle de faire de la Côte d’Ivoire une nation très énergétique du sous-continent, car le pays en a le potentiel naturel, la place géographique, le savoir-faire technique et la volonté politique.

“A travers la réalisation de l’ensemble de ces programmes, c’est enfin la vision du Président Alassane Ouattara de transformer la Côte d’Ivoire en un hub énergétique du sous-continent qui se matérialise chaque jour davantage avec une capacité projetée à plus de 5000 MW à l’horizon 2030, notre pays pourra fournir une énergie abondante et de bonne qualité”, a soutenu Patrick Achi.

Le directeur général de Côte d’Ivoire Énergies, Noumory Sidibé, dont la structure a réalisé l’ouvrage, a dit que cette infrastructure (après celle d’Abidjan inaugurée en 1981) est bâtie sur environ 3 ha.

Selon lui, ce nouveau Dispatching comprend 10 centrales de production d’une capacité totale de 2 269 MW, 66 postes de transformation à haute tension, près de 8 000 km de lignes haute tension, près de 26 000 km de lignes en moyenne tension et plus de 14 000 postes de distribution en moyenne et basse tensions pour fournir à plus de 8 300 localités une électricité de meilleure qualité.

Il a indiqué qu’une centaine de jeunes ont été employés sur le chantier dont les travaux ont duré trente-six mois.

