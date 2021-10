Côte d’Ivoire: Patrick Achi encourage les planteurs de palmier à huile ce jour

Près de Bonoua, j’ai eu un long moment d’échange, en compagnie du Ministre d’Etat Kobenan Kouassi Adjoumani , avec nos planteurs de palmier à huile et nos ouvriers qui, juste à côté des champs, procèdent à la transformation.

C’est une filière agricole stratégique pour notre pays : elle génère 220.000 emplois directs et permet ainsi à près de 2 millions d’Ivoiriens de vivre de cette activité.

Avec une production annuelle d’environ 500.000 tonnes, la 2ème d’Afrique après le Nigeria, l’huile de palme est l’huile de notre vie quotidienne.

Nous pouvons et nous allons faire plus pour cette filière stratégique avec le Président de la République, SEM Alassane Ouattara.

Faire plus pour améliorer notre production et nos rendements agricoles – nous pouvons les multiplier au moins par 3.

Faire plus en mettant en place une agroforesterie qui préservera et restaurera aussi notre forêt – ce qui sera notre meilleur atout pour limiter le réchauffement climatique.

Faire plus pour transformer localement dans des unités industrielles plus modernes, plus compétitives et nous permettant demain d’exporter plus vers la sous-région et le continent, une huile de palme durable et de qualité.

Au final, nous créerons plus de richesses et plus d’emplois dans nos campagnes, dans nos régions et dans toute la Côte d’Ivoire.”

