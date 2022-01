Côte d’Ivoire: Patrick Achi et Birahima Téné en reconnaissance à Kafolo pour motiver la troupe voici ce qui s’est passé

Depuis un moment Kafolo fut une zone terrorisée par des individus mal intentionnés, et de nombreux rapports ayant été fait par le Ministre de la défense, Monsieur Birahima Téné, le chef du gouvernement a bien voulu apporter son courage aux forces de défense et de sécurité de la localité.

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a salué le 22 janvier 2022 à Kafolo, l’engagement des éléments des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) dans leur mission de sécurisation du territoire ivoirien.

C’était à la faveur d’une visite de travail dans le cantonnement de Kafolo.

« Je suis venu me faire une idée, sur le terrain, de l’avancement des projets importants dont le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense nous fait régulièrement cas. Je saisis l’opportunité pour vous transmettre les félicitations du Président de la République Alassane Ouattara, pour le travail extrêmement important de maintien de la paix dans le pays… Merci pour cet engagement que vous avez pris pour la Nation, et merci de continuer sur cette voie », a déclaré Patrick Achi.

