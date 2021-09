Côte d’ivoire: Patrick Achi exhorte tous les élèves et étudiants en ce jour

Ces journées, si fortes et marquantes, nous les avons toutes et tous vécues. Elles mêlent envie, enthousiasme et parfois aussi, ne le cachons pas, une douce inquiétude devant les défis qui s’ouvrent, le nouvel instituteur qui nous fait face, les matières encore inconnues qui se profilent à l’horizon, les anciens camarades que l’on cherche du regard et les nouveaux, que nous prenons lentement le temps d’observer ! Ces journées participent ainsi de notre construction, personnelle mais aussi citoyenne. L’école forge l’âme d’une nation comme elle en structure l’avenir. Parce qu’elle apprend l’effort individuel comme la dynamique de groupe, elle permet la progression de la connaissance puis de la confiance. En soi, dans ses camarades, dans son pays. Mandela le disait si joliment : « L’éducation est l’arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde ».Avec le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sous le leadership du Président de la République, SEM. Alassane Ouattara, nous continuons à vouloir changer l’école pour continuer à changer l’avenir de la Côte d’Ivoire comme des Ivoiriens. Avec un seul but : instruire avec exigence les esprits, pour former des citoyens éclairés et unis, comme des travailleurs engagés et performants. Alors, en ce jour si important pour près de 7 millions de nos filles et de nos fils, je voudrais leur souhaiter, ainsi qu’à tous leurs enseignants, une excellente rentrée et une très belle année scolaire, riche d’apprentissages, riche de découvertes, riche de progrès !

