Côte d’Ivoire: Patrick Achi fait le point des différents chantiers

Des chantiers spectaculaires où travaillent des milliers d’Ivoiriennes et d’Ivoiriens, tous mobilisés et concentrés. Des chantiers immenses, avec des investissements cumulés de 250 milliards de FCFA.

Les travaux avancent bien. A nous de continuer nos efforts pour tenir les délais. Car nous savons que ces chantiers occasionnent des perturbations. Et nos populations doivent être remerciées pour leur patience.

Dans quelques mois, une fois en service, ces ouvrages vont révolutionner la ville et la vie à Abidjan, selon la vision du Président de la République Alassane Ouattara.

La circulation y sera plus fluide, les conditions de vie et de trajet des populations améliorées, la pollution de l’air diminuée, les accidents réduits, la compétitivité économique de la cité et du port renforcée, enfin sera fluidifié le lien entre Abidjan et l’intérieur du pays.

D’autres ouvrages suivront – le 5ème pont, l’autoroute de contournement, le métro…

Tous décrivent le nouveau visage d’Abidjan.

Une ville qui change, se transforme, améliore la vie de ses citoyens.

Une ville qui a soif d’avenir, de prospérité et de solidarité.

Comme toute la Côte d’Ivoire !

